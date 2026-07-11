’IndossiaAmo Cento’ la sfilata dei commercianti è un successo

La seconda edizione di IndossiaAmo Cento si è svolta giovedì sera con la partecipazione di 26 attività commerciali locali. Le aziende sono uscite dalla scalinata del castello della Rocca e hanno sfilato sul red carpet.

E’ stato un successo anche la seconda edizione di IndossiaAmo Cento, andata in scena giovedì sera, unendo 26 attività commerciali della città a sfilare uscendo direttamente dalla scalinata del castello della Rocca per buttarsi in red carpet. Anche stavolta, al timone c’era Stefano Pesci e Melissa Tassinari. "Un successo bellissimo. L’intento di tenere i negozi di Cento sotto la lente d’ingrandimento è riuscito – dice Pesci – c’era tantissima gente e la piazza era bella e piena, con il pubblico rimasto fino alla fine nonostante l’orario che si è allungato per poter permettere a tutte le attività la giusta visibilità". Una serata estremante positiva, sentendo non solo gli applausi ma testimoniato anche dai tanti commenti che stanno arrivando loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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