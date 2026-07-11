Incendio in Andalusia centinaia di vigili del fuoco ancora al lavoro giorno e notte

Da lapresse.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Centinaia di vigili del fuoco sono ancora impegnati in Andalusia, in Spagna, per spegnere l’incendio divampato giovedì nella provincia di Almería. Sono stati impiegati anche elicotteri e aerei. Il rogo ha causato 12 morti e ha bruciato circa 66 chilometri quadrati di foreste e terreni agricoli. L’intervento prosegue senza sosta, con squadre che operano giorno e notte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Centinaia di vigili del fuoco, con l’ausilio di elicotteri e aerei, sono al lavoro in Spagna per combattere l’ incendio divampato giovedì nella provincia di Almería, che ha provocato 12 morti e ha bruciato circa 66 chilometri quadrati di foreste e terreni agricoli, un’area grande all’incirca quanto Manhattan. Una combinazione di venti leggeri e alta umidità sta aiutando le squadre, ma l’enorme estensione dell’incendio continua a rappresentare una sfida, ha affermato Antonio Sanz, capo dei servizi di emergenza dell’Andalusia. Secondo quanto riferito dalle autorità, la maggior parte delle vittime è morta dopo aver ignorato le istruzioni dei soccorritori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

incendio in andalusia centinaia di vigili del fuoco ancora al lavoro giorno e notte
© Lapresse.it - Incendio in Andalusia, centinaia di vigili del fuoco ancora al lavoro giorno e notte
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Inferno di fuoco in Andalusia

Video Inferno di fuoco in Andalusia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Spagna, incendio in Andalusia: i vigili del fuoco al lavoro

Incendio alla Geoplast: vigili del fuoco al lavoro fino a tarda notteLe sirene dei soccorritori hanno squillato durante la notte in seguito a un incendio nella fabbrica di plastica.

Temi più discussi: Andalusia, incendio nei boschi: almeno 12 morti e 23 dispersi; Inferno in Andalusia, almeno 12 morti intrappolati dalle fiamme; Incendio Andalusia: 12 morti intrappolati nelle auto in fuga; Incendio in Andalusia, non attivato 'Es-alert' sui cellulari: 12 morti.

Incendio in Andalusia, centinaia di vigili del fuoco ancora al lavoro giorno e notte(LaPresse/Ap) Centinaia di vigili del fuoco, con l'ausilio di elicotteri e aerei, sono al lavoro in Spagna per combattere l'incendio ... stream24.ilsole24ore.com

incendio in andalusia centinaiaSpagna, incendio nella provincia andalusa di Almería: almeno 12 morti e 23 dispersiAlmeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almería, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del Governo hanno dichiarato alla s ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web