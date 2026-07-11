Immissioni in ruolo docenti 2026 chi arriva alla Fase 2 avrà sicuramente l’assegnazione di una scuola

Durante una diretta di OSTv, un’esperta di normativa scolastica ha spiegato che i docenti convocati in entrambe le fasi delle immissioni in ruolo del 2026 avranno garantita un’assegnazione a una scuola. La procedura informatizzata prevede due fasi, e chi partecipa a entrambe non rischia di rimanere senza incarico. La conferma arriva da Sonia Cannas, che ha chiarito come funziona il sistema.

Chi viene convocato per entrambe le fasi della procedura informatizzata per le immissioni in ruolo non rischia di rimanere senza assegnazione. Lo chiarisce Sonia Cannas durante una diretta di OSTv, esperta di normativa scolastica, spiegando il funzionamento delle due fasi previste dal sistema. La fase 1 serve all’attribuzione della provincia. Se il candidato ottiene una provincia significa che il sistema ha già individuato un posto disponibile. Già ieri è partita la Fase 2 e in numerose regioni partirà la prossima settimana, dopo la chiusura della scelta della provincia. “Se il sistema assegna una provincia nella fase 1 significa che esiste già un posto disponibile”, spiega Cannas. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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IMMISSIONI IN RUOLO 2026: ECCO CHI HA DAVVERO PIÙ POSSIBILITÀ DI ASSUNZIONE!

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