Il Verona riparte da Baroni | Questo club non ha categoria

Il Verona ha annunciato il ritorno di Marco Baroni come allenatore. L'ex tecnico ha dichiarato di essere orgoglioso e motivato a riprendere il ruolo sulla panchina. La società ha ufficializzato la sua nomina, senza ulteriori dettagli su eventuali accordi o modifiche alla rosa. La decisione arriva in un momento di tensione tra la dirigenza e il pubblico, dopo alcune stagioni caratterizzate da risultati deludenti. Baroni avrà il compito di guidare la squadra nelle prossime partite.

Il vento della ripartenza soffia forte in casa Hellas Verona, con Marco Baroni ufficialmente tornato a sedersi sulla panchina scaligera: "Sono orgoglioso e carico. Sono tornato per Verona, per la sua gente, i suoi valori e per il direttore Sogliano. Questo club non ha categoria, è la sua gente, e con il mio staff daremo tutto per fare bene", ha dichiarato il tecnico durante la presentazione ufficiale. Una scelta, quella del ritorno, maturata rapidamente e guidata da un forte legame con la piazza. Accanto a Baroni, il sodalizio sarà composto da Daniele Buzzegoli, nel ruolo di vice, e da un team di collaboratori che include De Martino, Petrolo e Di Dio, oltre ai preparatori dei portieri Cataldi e Castiglioni, agli analisti Naviuzzi e Valanzano e a Panzarasa per il recupero infortuni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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