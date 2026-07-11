il segno di battistoni

Oggi alle 17:30, nella casa natale di Raffaello, apre una mostra dedicata ad Arnaldo Battistoni. La retrospettiva si intitola “Intimi svolgimenti” e raccoglie le opere più rappresentative della sua produzione incisoria. Sono esposti anche acquerelli inediti realizzati nell’ultimo periodo dell’artista, che è morto nel 1990. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo.

Apre oggi alle ore 17,30 nella Casa natale di Raffaello la retrospettiva di Arnaldo Battistoni dal titolo “Intimi svolgimenti“, che presenta le opere più significative del percorso incisorio e acquerelli inediti relativi all’ultimissima stagione dell’artista (1921 - 1990). Allievo e successivamente insegnante della Scuola del Libro, dal 1963 docente alla cattedra di Tecniche dell’incisione all’Accademia di Belle Arti di Venezia, nel 1973 fu poi chiamato a dirigere l’Accademia di Belle Arti di Urbino (ruolo che ricoprirà fino al 1983). La sua vicenda artistica è contrassegnata da significativi riconoscimenti: premiato più volte dal Ministero della Pubblica Istruzione, ha partecipato ad iniziative promosse dalla Calcografia Nazionale e dall’Associazione Incisori Veneti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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