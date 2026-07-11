Alle 8.30 di oggi, il prezzo medio della benzina è di 1,864 euro al litro, il diesel a 1,702 euro, e il GPL a 0,830 euro. I costi variano tra le regioni, con differenze di alcuni centesimi. La benzina più costosa si registra nel Nord, la più economica nel Sud. Per il diesel, il prezzo massimo si trova nel Centro, il minimo nel Sud. Il GPL presenta variazioni minori tra le aree.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.864 per la benzina, 1.952 per il diesel, 0.783 per il gpl, 1.571 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 11 luglio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.948 Benzina SELF 1.858 GPL SERVITO 0.774 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Benzina.

© Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Prezzi benzina e diesel, che disastro!

Temi più discussi: Carburanti, stop taglio accise: risalgono prezzi di benzina e gasolio; Sale prezzo benzina, nuovo rialzo alla pompa. Quanto si paga e come cambia; I prezzi di benzina e gasolio riprendono a salire dopo lo stop del taglio delle accise; Accise, scade lo sconto: quanto costano benzina e diesel dal 3 luglio | Quattroruote.it.

Ancora rialzi per il prezzo di #benzina e diesel. La fine dello sconto sulle accise deciso dal governo ha provocato una catena di aumenti quotidiani alla pompa: oggi 1,855 euro al litro per la verde e 1,941 per il diesel che in autostrada e ampiamente sopra i 2 e x.com

Il prezzo di benzinaDove costa meno la benzina oggi? I dati aggiornati per tutti i carburanti, per tutte le stazioni di servizio e il peso delle tasse in Italia e in Europa ... lab24.ilsole24ore.com

Prezzo carburanti: continua la discesa per benzina e gasolioEcco i prezzi dei due principali carburanti in settimane calde per quanto riguarda il traffico, dato che molti italiani si metteranno in viaggio per godersi le proprie vacanze ... msn.com