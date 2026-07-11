Il prezzo del PUN dell’energia elettrica è attualmente a 0,1441 euro al kWh. Nella giornata precedente, il prezzo minimo è stato di 0,1053 euro, mentre il massimo ha toccato 0,1667 euro.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato all’11 Luglio 2026 si attesta a 0,1441 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 10 Luglio 2026, il prezzo minimo registrato è stato di 0,1053 €kWh mentre il massimo ha raggiunto 0,1667 €kWh. Le ore più economiche sono state le 14:00 (0,0994 €kWh) e le 13:00 (0,1083 €kWh), mentre le fasce orarie più costose sono state le 24:00 (0,1676 €kWh) e le 21:00 (0,1667 €kWh). Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare costantemente il mercato per ottimizzare i costi energetici, soprattutto per chi ha contratti indicizzati. Andamento giornaliero... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

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MERCATO ELETTRICO Oggi 5 luglio 2026 il PUN (prezzo medio nazionale EE) è a 98,71 €/MWh. Abbiamo 6 ore circa DISACCOPPIATE dal prezzo del gas [] con 7 MTU (quarti d'ora) a 0 €/MWh. Picchi di mattina e sera sembrano casa Addams (). x.com