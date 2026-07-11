Il Centro Diurno Disabili Il Melograno di San Colombano al Lambro ha organizzato attività all'aperto, tra cui gite nella natura e l'uso della piscina. Le iniziative si sono svolte nel rispetto delle esigenze di tutti i partecipanti, promuovendo un ambiente inclusivo. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante le uscite e le attività sono state svolte secondo le modalità programmate.

San Colombano al Lambro (Lodi) – Per molti l’estate è sinonimo di pausa, ma non al Centro Diurno Disabili Il Melograno del Centro Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di San Colombano. Qui, con la chiusura delle scuole, i laboratori non si fermano, ma si amplificano e la parola d’ordine è sempre “inclusione“. Il team, guidato dalla coordinatrice Anna Maria Bottigia e composto da educatori e operatori socio-sanitari, è al lavoro per immaginare anche nuove collaborazioni e percorsi per il 2027. Le varie iniziative accolgono 20 persone, attivando proposte capaci di raggiungere chiunque. I mesi estivi diventano infatti un tempo prezioso per immaginare nuovi progetti, consolidare relazioni e costruire ulteriori occasioni di inclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Melograno non si ferma: piscina e gite tra la natura all’insegna dell’inclusività

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le gite vicine ad alta quota fra sport, natura e scienzaLe escursioni in alta quota vicino a casa offrono attività di sport, natura e scienza.

Elezioni Amministrative 2026, il crollo dell'affluenza che si ferma al 52% e la "mina" Vannacci tra il CentrodestraAlle elezioni amministrative del 2026, l’affluenza alle urne si è fermata al 52%, segnando un calo rispetto alle consultazioni precedenti.

Si parla di: Il Melograno non si ferma: piscina e gite tra la natura all’insegna dell’inclusività; Il punto sui progetti di ricerca contro Xylella fastidiosa.

Il Melograno non si ferma: piscina e gite tra la natura all’insegna dell’inclusivitàSan Colombano al Lambro, il centro diurno accoglie diversamente abili: Nel 2027 festeggeremo i primi 40 anni, faremo una festa con un grande ospite ... ilgiorno.it