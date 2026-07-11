Il Madison Square Garden ha creato un database interno che classificava i VIP in base a “livelli di rischio”, includendo nomi come Lily Allen e Morgan Wallen. Nel database erano presenti anche informazioni sulla sessualità e l’identità razziale delle celebrità. La gestione delle informazioni avveniva senza il consenso dei soggetti coinvolti. La notizia è stata resa pubblica da un’indagine interna. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla diffusione o l’utilizzo di questi dati.

Il Madison Square Garden ha tenuto un database interno di celebrità e VIP che includeva etichette per sessualità, identità razziale e livelli “di rischio”. Un nuovo rapporto di Wired ha individuato un database dei talent del locale di New York che comprendeva 39.539 voci, tra cui musicisti, attori, politici, atleti, personaggi del mondo degli affari ed altri ospiti di alto profilo. Secondo quanto riferito, i documenti sono stati pubblicati il mese scorso dal collettivo di hacker criminali ShinyHunters e Wired riferisce che 93 persone nel database sono state contrassegnate come “LGBTQIA”, tra cui Phoebe Bridgers, Ricky Martin e la chitarrista dei Geese Emily Green. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Madison Square Garden ha diviso i vip in un database per “livelli di rischio”: tra i nomi figurano Lily Allen e Morgan Wallen

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