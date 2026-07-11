In meno di trenta minuti sono stati venduti 850.000 biglietti per i dieci concerti all’Olimpico e a Roma Tor Vergata. Vasco Rossi ha registrato il tutto esaurito con il suo evento, mentre Ultimo ha venduto i biglietti per il concerto a Tor Vergata in sole tre ore, attirando 250.000 persone. Dopo il record di Ultimo, sono in programma 17 stadi nel 2027.

850.000 biglietti, per i concerti di Vasco Rossi e Ultimo, sono stati polverizzati in meno di 30 minuti. Ebbene sì: dopo il live record di Ultimo, a Roma Tor Vergata (biglietti che erano andati sold out in sole tre ore), dove ha radunato ben 250.000 persone in un’unica data, siamo già di fronte ad un nuovo risultato storico. Dal 6 al 25 giugno 2027 ci sarà il “Giubileo di Vasco”. Dieci concerti che trasformeranno lo Stadio Olimpico di Roma nella capitale del rock italiano. Dall’apertura della vendita generale, sono bastati meno di 30 minuti per esaurire gli oltre 550.000 biglietti disponibili per gli eventi del Blasco. Appuntamenti che, numericamente sommati, sono senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Giubileo di Vasco fa subito il pieno per i dieci concerti all’Olimpico. Continua il momento d’oro di Ultimo dopo Tor Vergata lo attendono 17 stadi nel 2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Giubileo di Vasco Rossi nel 2027: dieci concerti allo stadio Olimpico di Roma per oltre 500 mila personeVasco Rossi terrà dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma nel giugno 2027, per celebrare i 50 anni di carriera.

Il Giubileo di Vasco Rossi si compie con dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma a giugno 2027: “Voglio trasformare l’anniversario in un evento goduto e partecipato”Il Giubileo di Vasco Rossi si svolgerà a giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma, con dieci concerti.

Temi più discussi: POLVERIZZATI 550.000 BIGLIETTI PER IL GIUBILEO DI VASCO 2027 - Vasco Rossi; Vasco, polverizzati in poche ore i 550mila biglietti per il Giubileo a Roma; Ecco prezzi dei biglietti per i 10 concerti di Vasco Rossi all’Olimpico di Roma; Vasco Rossi a Roma 2027, è già delirio biglietti: Coda di due ore, un'impresa. Come acquistarli.

Leggi la notizia : Vasco Rossi conquista Roma con 550mila biglietti venduti - Vasco Rossi segna un record con 550mila biglietti venduti per il concerto del 'Giubileo' a Roma, un evento che unisce città e musica in un momento… lacronacadiroma.it/2026/07/rec x.com

Roma, Ultimo batte il record per il live con più spettatori paganti, 250mila persone reddit

Vasco Rossi da record: polverizzati 550mila biglietti in 30 minuti per il Giubileo del 202730 minuti. Questo il tempo che è bastato ai fan di Vasco Rossi per polverizzare 550mila biglietti e assicurarsi un posto al Giubileo ... dire.it

Vasco, il Giubileo di Roma è già un record: polverizzati 550 mila biglietti in meno di 30 minutiDieci concerti all’Olimpico di Roma nel 2027 celebreranno cinquant’anni di carriera e apriranno una nuova era per la musica live italiana ... corriere.it