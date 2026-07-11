Giovedì sera, a Loreto, una donna di 33 anni è stata uccisa con coltellate all’interno della propria abitazione. La lite tra lei e un familiare è degenerata rapidamente, portando alla sua morte. Il fratello della vittima ha dichiarato di non credere a quanto accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’omicidio. La donna era originaria di Cerignola e viveva da tempo nella località.

LORETO (ANCONA) Una lite degenerata nel sangue nel giro di pochi minuti. Giovedì sera Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola ma residente da tempo a Loreto, è stata uccisa a coltellate tra le mura domestiche. In carcere è finito il convivente, Sami Khemaies, tunisino di 39 anni, che dopo l’omicidio è andato a consegnarsi ai carabinieri. I due anche se separati continuavano a vivere sotto lo stesso tetto. L’uomo, assistito da un avvocato d’ufficio, ha ammesso da subito le proprie responsabilità. L’accusa è di omicidio volontario pluriaggravato. All’origine del delitto ci sarebbe una discussione nata per il figlio della coppia, pare per il centro estivo, culminato in una furia cieca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il fratello: "Quando l’ho saputo non potevo crederci. La cosa più dura,

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