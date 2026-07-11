Il film di Oceania bocciato dalla critica appena uscito | Una fotocopia del cartone Disney priva di originalità
Il remake live action di Oceania ha ottenuto solo il 36% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, uno dei punteggi più bassi mai registrati per un film Disney di questo tipo. La critica ha definito il film una “fotocopia del cartone originale” e privo di originalità. La pellicola è uscita da poco e i commenti si concentrano sulla scarsa innovazione rispetto alla versione animata.
Il remake live action di Oceania debutta con appena il 36% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, uno dei punteggi più bassi nella storia dei remake Disney. La critica internazionale lo boccia quasi all'unanimità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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