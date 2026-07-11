Il portiere dell'Argentina ha ammesso di attraversare una crisi, dichiarando che dovrebbe essere salvato dai compagni, non il contrario. Alla vigilia del quarto di finale contro la Svizzera, il giocatore ha mostrato segni di insicurezza, nonostante in passato non avesse problemi di autostima. La sua condizione mentale sembra influenzare le sue prestazioni, evidenziando un momento difficile per il protagonista della squadra.

La crisi di Dibu Martínez è la notizia meno attesa di questo Mondiale. Come racconta Paul Hirst sul Times, l’autostima non è mai stata un problema per il portiere dell’Argentina, eppure alla vigilia del quarto di finale con la Svizzera il numero uno dell’Albiceleste sembra avere bisogno di essere rassicurato. Dopo la sofferta qualificazione ottenuta ai danni dell’Egitto, Martínez ha ammesso: “Sentivo di non poter aiutare nessuno”. Dibu Martínez, la crisi nei numeri. Le statistiche spiegano quella sensazione. Il 33enne ha effettuato appena quattro parate su nove tiri subìti, con un rendimento del 44%: peggio di lui, nota il Times, hanno fatto solo pochissimi portieri del torneo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Dibu Martínez fragile: l’eroe del 2022 ammette la crisi, “devono salvarmi loro, dovrebbe essere il contrario”

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