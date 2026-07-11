Il Campo Largo ha deciso di annullare l’appuntamento di Padova e si è fermato a Napoli. La motivazione ufficiale riguarda timori di un possibile insuccesso. La decisione sembra legata a una valutazione delle condizioni politiche e dell’organizzazione. La tappa prevista in città è stata cancellata, lasciando il percorso incompleto. Nessun dettaglio aggiuntivo su eventuali altre motivazioni o retroscena. La scelta ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e gli osservatori politici.

Un popolare motto recita “vedi Napoli e poi muori”. Il detto ricalibrato sulle vicende politiche potrebbe suonare così per il Campo Largo: “Vedi Napoli e poi molla”. L’esibizione di Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni contestati e divisi nella prima uscita di un tour ufficiale in previsione delle elezioni 2027 è stata un disastro totale. Era stato loro sconsigliati il capoluogo campano come prima uscita: città complessa, dove le tensioni sociali giungono scomposte da più parti. Il Pd era scettico, il M5S ha insistito. Ora che lo spettacolo è stato un flop si fanno luce rumors dal centrosinistra che raccontano di avere messo in guardia i vertici e l’organizzazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Il Campo largo si è fermato a Napoli, annullata la tappa di Padova per paura di un altro flop. La versione ufficiale e i retroscena

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