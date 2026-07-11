Il Boretto ha iniziato ufficialmente la stagione al campo Saccani, presentando la squadra che continuerà a partecipare alla Promozione anche quest’anno. La società ha sottolineato che il valore si dimostra in campo, con numerosi innesti per rafforzare la rosa. Nessun proclama, solo l’impegno a formare una squadra compatta e competitiva. La presentazione ha segnato l’avvio ufficiale della stagione sportiva.

Presso l’impianto sportivo del ’Saccani’, il Boretto ha iniziato ufficialmente la stagione con la presentazione della squadra, che farà anche per la prossima annata la Promozione. Il presidente Damiano Vaccari ha spiegato le tappe della stagione: l’inizio della preparazione è fissato per lunedì 17 agosto. "Non facciamo proclami, il valore va dimostrato in campo. Abbiamo tanti ragazzi nuovi e l’obiettivo è diventare prima un gruppo e poi una squadra". Parole di mister Christian Iotti (foto). Parola anche al direttore tecnico Marco Manini, che ha spiegato i criteri seguiti insieme al diesse Maicol Saccani per costruire la squadra: tutti soddisfatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Boretto non fa proclami: "Il valore si dimostra in campo: tanti innesti, diventeremo squadra"

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