I programmi TV di oggi 11 luglio 2026 | calcio show e film
Alle 20:45 su Rai 1 va in onda il quarto di finale dei Mondiali tra Norvegia e Inghilterra, con il calcio come protagonista. Su Canale 5 si svolge l’ultimo episodio di “Ciao Darwin”, mentre Italia 1 trasmette il film “Godzilla e Kong: Il nuovo impero”. La programmazione serale si completa con altri show e film, senza variazioni rispetto a quanto annunciato.
Guida ai programmi TV dell’11 luglio 2026: “Norvegia-Inghilterra” su Rai 1, “Ciao Darwin” su Canale 5, “Godzilla e Kong: Il nuovo impero” su Italia 1. La prima serata dell’ 11 luglio 2026 offre su Rai 1 il calcio con Norvegia?Inghilterra, quarto di finale dei Mondiali che promette spettacolo. Rai 2 punta sul mistero con Crociera con delitto, mentre Rai 3 propone la divulgazione di Sapiens Files con Mario Tozzi. L’intrattenimento puro arriva su Canale 5 con Ciao Darwin, mentre Italia 1 accende l’azione con Godzilla e Kong: Il nuovo impero. Non mancano i film cult: su Sky Cinema Collection brilla Inception, mentre Sky Cinema Action propone il thriller Memory: Trappole della mente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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