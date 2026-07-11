I programmi TV di oggi 11 luglio 2026 | calcio show e film

Notizia in breve

Alle 20:45 su Rai 1 va in onda il quarto di finale dei Mondiali tra Norvegia e Inghilterra, con il calcio come protagonista. Su Canale 5 si svolge l’ultimo episodio di “Ciao Darwin”, mentre Italia 1 trasmette il film “Godzilla e Kong: Il nuovo impero”. La programmazione serale si completa con altri show e film, senza variazioni rispetto a quanto annunciato.