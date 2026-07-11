I no di Ludovica Pagani dai reality al colore | Odio ordinare casa muoio sommersa di vestiti
Ludovica Pagani ha raccontato di non amare ordinare casa e di sentirsi sopraffatta dai vestiti sparsi ovunque. Ha spiegato di preferire altre attività rispetto alle faccende domestiche, descrivendo il suo spazio come un caos. La influencer ha anche condiviso alcune preferenze musicali e aspetti della sua vita privata, evidenziando ciò che non le piace fare e ciò che evita di dedicare tempo.
A Fanpage.it Ludovica Pagani ha elencato ciò che non le piace e che non ama fare: spaziando dalla vita privata alle preferenze musicali, ecco i suoi "no". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy hanno pronunciato il loro sì a Villa Aldobrandini davanti a familiari e amici. Per il grande giorno la sposa ha sorpreso con tre abiti couture, mentre ogni dettaglio della cerimonia è stato studiato nei minimi particolari. facebook
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