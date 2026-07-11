I no di Ludovica Pagani dai reality al colore | Odio ordinare casa muoio sommersa di vestiti

Notizia in breve

Ludovica Pagani ha raccontato di non amare ordinare casa e di sentirsi sopraffatta dai vestiti sparsi ovunque. Ha spiegato di preferire altre attività rispetto alle faccende domestiche, descrivendo il suo spazio come un caos. La influencer ha anche condiviso alcune preferenze musicali e aspetti della sua vita privata, evidenziando ciò che non le piace fare e ciò che evita di dedicare tempo.