Il mercato sta interpretando male l’Iran — ancora una volta. Non si tratta più solo di una questione petrolifera. Né è semplicemente l’ennesima crisi mediorientale. Gli ultimi attacchi statunitensi, la rappresaglia dell’Iran e il crescente allineamento diplomatico e militare in tutto l’Occidente segnano l’inizio di un nuovo assetto geopolitico. Lo Stretto di Hormuz non è più solo un punto nevralgico per l’energia. È diventato la prova più importante al mondo in termini di deterrenza, credibilità delle alleanze e controllo sulle infrastrutture della globalizzazione. Il petrolio è solo il primo prezzo a muoversi. Il capitale sarà il prossimo. Il cessate il fuoco è stato una tregua, non la pace definitiva. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - I mercati invece che del petrolio dovrebbero preoccuparsi del “Next security order”. L’analisi di Kaufmann

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Crisi del Golfo. Scenari dei mercati, prospettive dellEuropa e impatto reale dello shock energetico

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