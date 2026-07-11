Un brano musicale pubblicato nel 2016 dal calciatore Haaland è diventato di nuovo popolare grazie a un remix del dj norvegese Kygo, pubblicato durante i Mondiali. La canzone ha raggiunto le prime posizioni nelle classifiche musicali.

Il brano, pubblicato nel 2016, è tornato virale grazie al dj norvegese Kygo, che ha pubblicato un remix durante i Mondiali. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Haaland il rapper: la canzone del calciatore è in cima alle classifiche

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Halaand comanda Maior Remada da Noruega Contra o Brasil

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