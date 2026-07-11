L'ultima visita a casa di Goffredo Fofi a Roma si è conclusa con un abbraccio e una battuta sul trascorrere del tempo. Fofi ha detto: «Invecchio ma il mondo invecchia molto più velocemente di me». La conversazione si è svolta in un clima di familiarità, segnando l’ultimo incontro tra i due.

L’ultima volta che ho visto Goffredo è successo a casa sua, a Roma. L’abbraccio: «Goff, come stai?». «Invecchio ma il mondo invecchia molto più velocemente di me». Racconta ch’è «fiacco, molto fiacco» perché il giorno prima ha partecipato ad una fiera di libri. Ne spostiamo a decine dalla tavola e mangiamo patate in umido e mozzarella. Mi parla de Gli asini, di come vanno, e racconta che forse vuole aprire una scuola per ventenni, forse vuole fare pure i Quaderni verdi. Poi lo dice con leggerezza, come tra le tante cose: «Posso prestarti dei soldi?». Non è la prima volta che Goffredo si propone di prestarmi dei soldi e quindi ho già avuto modo di pensare e ripensare a questa cosa e la considero bella, un gesto di profondo rispetto e dignità. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Goffredo Fofi, oltre l'intellettuale. Storia di un'amicizia e di quello che resta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

05.09.2024 ROCCO SCOTELLARO il centenario, le pubblicazioni

Notizie e thread social correlati

Il bastone di Goffredo Fofi, in tempo di guerraIl premio L’asino che vola, dedicato a Goffredo Fofi, si è svolto a Gubbio il 13 e 14 giugno 2026.

Tutto quello che c’è da sapere sul matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in Sicilia: 3 giorni di “vip retreat” al Castello Xirumi, invitati top secretIl matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si terrà in Sicilia, in un castello, e durerà tre giorni.

Temi più discussi: Leggere Goffredo Fofi è un po’ come continuare il dialogo con lui; Goffredo Fofi, un arcipelago di saperi: il focus extra nell'App de la Lettura; Fofi, la sfida di restituire l’immediatezza di un fenomeno; I sette libri per l’estate di… Paolo Guazzo.

Sul manifesto di oggi si può leggere un breve ricordo a un anno dalla morte di Goffredo Fofi a partire dalle rubriche stesse che riprese a scrivere due anni fa per il giornale ilmanifesto.it/fofi-la-sfida-… x.com

Goffredo Fofi, un arcipelago di saperi: il focus extra nell'App de la LetturaNel tema del giorno un ritratto dell'intellettuale scomparso un anno fa. Nel supplemento #762, disponibile nell'App, la graphic novel di Giuseppe Pollicelli e Sudario Brando dedicata alla figura di Go ... corriere.it

È morto Goffredo Fofi, aveva 88 anniAddio a un maestro, una guida, un collettore di idee e talenti, tenutario di un carisma che ha ispirato più generazioni di scrittori e autori. Ma anche al guerriero di tante battaglie per una società ... napoli.repubblica.it