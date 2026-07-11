Due manager sono indagati per la morte di un operaio di 59 anni, avvenuta il 30 giugno in un'azienda di confezionamento. La procura sta valutando anche il ruolo del caldo come possibile causa. L'operaio è stato trovato senza vita nel pomeriggio, dopo aver terminato il turno di lavoro. La verifica si concentra sulle condizioni di lavoro e sulle eventuali responsabilità legate alle temperature elevate in quella giornata.

SUSEGANA (TREVISO) - Era il 30 giugno scorso, quando, in un afoso pomeriggio, Franco Favaretto, operaio 59enne di Villorba, è stato trovato senza vita dopo che aveva concluso il suo turno di lavoro alla Smurfit Kappa Italia, azienda di confezionamento di Ponte della Priula. Dopo la sua morte il sostituto procuratore Stefania Checchin, come da prassi, aveva aperto un fascicolo per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. E ora, nel registro degli indagati, ha iscritto due nomi. Si tratta di quelli di Valentino Torresan, 54enne di Susegana procuratore della Smurfit Westrock Italia spa nonché direttore dell’unità operativa di Susegana, e di Michele Mocellin, 39enne di Asolo, responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Franco Favaretto, indagati due manager per l'operaio morto dopo il turno di lavoro. Al vaglio anche il fattore caldo

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