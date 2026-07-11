A Francavilla D’Ete si terrà la ‘Notte dell’orgoglio Marchigiano’. La riunione tecnica della commissione si è svolta ieri, durante la quale è stata annunciata una novità: tra gli ospiti ci sarà l’attore Raoul Bova. La presenza dell’attore è stata comunicata ufficialmente. La manifestazione si svolgerà prossimamente, ma ancora non sono stati resi noti dettagli su date o altri partecipanti.

La macchina organizzativa per la ‘ Notte dell’orgoglio Marchigiano ’ scalda i motori. Ieri si è tenuta la riunione tecnica della commissione e subito salta fuori una bella novità: fra gli ospiti di quest’anno ci sarà, finalmente, Raoul Bova. Lo scorso anno, infatti, la manifestazione aveva assunto rilevanza nazionale anche in seguito alle polemiche scaturite dalla mancata partecipazione proprio dell’attore. Ora sembra che gli attriti siano stati ripianati e, dunque, quest’anno, a rendere ancora più interessante l’evento, ci sarà anche il famoso attore romano di 54 anni. Procediamo però con ordine: la 26esima edizione de la ‘ Notte dell’orgoglio Marchigiano ’ si terrà il 19 agosto nella suggestiva piazza Vittorio Emanuele II, nel centro storico di Francavilla d’Ete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Francavilla D’Ete, Raoul Bova c’è

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