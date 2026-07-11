FIGC Maldini nuovo direttore tecnico dell’Italia accettata proposta di Malagò - confermate anticipazioni del GdI

Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana. Ha accettato la proposta del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, dopo le anticipazioni del Giornale di Italia. Maldini torna nel calcio di vertice, dopo aver lasciato il Milan. Con lui, anche Leonardo sarà advisor. La nomina è stata confermata ufficialmente.

La bandiera rossonera ha accettato la proposta di Malagò. Assieme a lui anche Leonardo come advisor Paolo Maldini riparte dalla Nazionale italiana. L'ex capitano e dirigente del Milan ha accettato la proposta del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò e sarà il nuovo direttore tecnico dell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Michele Dalai: Paolo MALDINI direttore tecnico della Nazionale ideale Distinti&Popolari | DAZN

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