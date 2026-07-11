Mikel Merino è entrato in campo all'86’ e ha segnato il gol decisivo due minuti dopo, regalando alla Spagna una vittoria per 2-1 contro il Belgio nel fantacampionato mondiale. La sua rete, un tap-in preciso, ha concluso la partita in favore della squadra spagnola, che ha ottenuto i tre punti. La sua sostituzione e il successivo gol sono stati i momenti più rilevanti della partita.

È ancora una volta Mikel Merino l'uomo della provvidenza della Spagna. Subentrato all'86' e a segno due minuti più tardi, il prezioso jolly di Luis de la Fuente è riuscito a realizzare il definitivo 2-1 contro il Belgio con un preciso tap-in. Termina ai quarti, quindi, il percorso in Coppa del mondo per la nazionale allenata da Rudi Garcia, che non ce l'ha fatta a portare il match ai supplementari dopo aver ripreso la gara con la terza rete di fila di Charles De Ketelaere. Ad attendere la Roja, nella prime delle due semifinali del Mondiale, ci sarà la Francia. Ecco, intanto, quali sono stati i 3 top e i 3 flop della partita al Fantacampionato Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Spagna-Belgio

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