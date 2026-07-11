Emergenza caldo nascono i posti freschi per i pazienti fragili | ecco come funzioneranno
La Regione ha istituito i «cold spot», punti freddi all’interno delle strutture sanitarie per accogliere pazienti fragili colpiti dal caldo eccessivo. Le aziende sanitarie stanno allestendo queste aree, che serviranno a fornire sollievo e assistenza a chi ha difficoltà a reggere le alte temperature. La misura mira a proteggere le persone più vulnerabili durante i picchi di caldo, creando spazi dedicati al raffreddamento e al monitoraggio.
Si chiameranno «cold spot», punti freddi: luoghi allestiti nelle strutture sanitarie in cui accogliere chi ha problemi per il caldo eccessivo. Li ha decisi la Regione e le Asst bergamasche si stanno attrezzando. «Una rete sanitaria più forte sul territorio, un monitoraggio costante dei Pronto soccorso e interventi mirati a tutela delle persone più fragili», ha annunciato ieri l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso presentando il piano per affrontare le ondate di calore e prevenire il sovraffollamento delle strutture di emergenza. La Direzione generale Welfare ha trasmesso ad Ats, Asst, Irccs e Areu le indicazioni operative che... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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