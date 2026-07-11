La Regione ha istituito i «cold spot», punti freddi all’interno delle strutture sanitarie per accogliere pazienti fragili colpiti dal caldo eccessivo. Le aziende sanitarie stanno allestendo queste aree, che serviranno a fornire sollievo e assistenza a chi ha difficoltà a reggere le alte temperature. La misura mira a proteggere le persone più vulnerabili durante i picchi di caldo, creando spazi dedicati al raffreddamento e al monitoraggio.

Si chiameranno «cold spot», punti freddi: luoghi allestiti nelle strutture sanitarie in cui accogliere chi ha problemi per il caldo eccessivo. Li ha decisi la Regione e le Asst bergamasche si stanno attrezzando. «Una rete sanitaria più forte sul territorio, un monitoraggio costante dei Pronto soccorso e interventi mirati a tutela delle persone più fragili», ha annunciato ieri l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso presentando il piano per affrontare le ondate di calore e prevenire il sovraffollamento delle strutture di emergenza. La Direzione generale Welfare ha trasmesso ad Ats, Asst, Irccs e Areu le indicazioni operative che... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Emergenza caldo, nascono i «posti freschi» per i pazienti fragili: ecco come funzioneranno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

After My Divorce, I Got Pregnant by a Younger CEO—Now My Ex Begs Me to Come Back!

Notizie e thread social correlati

Emergenza caldo, cosa fanno i Comuni: spazi freschi, piscine gratis e aiuti a casaCon l’aumento delle temperature, molti Comuni italiani aprono spazi freschi, come centri di aggregazione e aree climatizzate, per offrire sollievo ai...

Caldo a Napoli, aumentano gli accessi al Cardarelli: l’appello dei medici ai pazienti fragiliNegli ultimi dieci giorni si è registrato un aumento di circa il 10% negli accessi al Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Temi più discussi: Presentato stamattina il Piano Caldo 2026 con novità e servizi potenziati; Il caldo e gli anziani: servono i rifugi climatici; Contro caldo e solitudine: nascono a Padova le convivenze solidali per gli anziani; Ha sempre fatto così caldo a Brescia? No, e lo dicono i dati.

Emergenza caldo, nascono i posti freschi per i pazienti fragili: ecco come funzionerannoLe Asst si preparano ad attivare i punti climatizzati voluti dalla Regione per assistere le persone più fragili e alleggerire i Pronto soccorso. Rafforzati anche il monitoraggio e l'assistenza sul ter ... bergamo.corriere.it

Emergenza caldo, Mastrovincenzo (PD): La salute dei lavoratori non può aspettare i tempi della Giunta Acquaroli. Non si ripeta l'errore dello scorso annoANCONA – Emergenza caldo, agire subito per tutelare i lavoratori all’aperto ed evitare i gravissimi ritardi dello scorso anno. È questo il fermo appello che il consigliere regionale del Partito ... corriereadriatico.it