E alla fine fa più vittime il buonismo del terrorismo

Da ilgiornale.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo alcune opinioni, il buonismo viene considerato responsabile di un numero maggiore di vittime rispetto al terrorismo. L’affermazione suggerisce che atteggiamenti troppo permissivi o tolleranti possano favorire situazioni di rischio. Tuttavia, si sottolinea l’importanza di mantenere alta la vigilanza senza abbassare la guardia, in particolare nei confronti di minacce provenienti dall’estremismo islamico. Al momento, si evita di fare collegamenti diretti tra queste dinamiche e specifici atti violenti.

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Perché ne colpisce più il buonismo che il terrorismo. Toccando ferro e almeno per ora. Il che non significa abbassare la guardia sugli islamici radicalizzati che vogliono portarci in casa la guerra santa, ma che bisogna alzarla su chi per troppo tempo ha raccontato l'invasione degli irregolari come un fenomeno inevitabile, se non addirittura auspicabile. Una falsa caritas che nasconde il piano di far proseliti per un esercito che scassi definitivamente la società incardinata sui valori dell'Occidente. Peccato che a pagare il prezzo di questa marcia verso il Palazzo, siano i cittadini accoltellati per strada e non ricchi o politici che girano con l'autista extracomunitario, ben contenti di pagarlo a basso prezzo, insieme al giardiniere e ai domestici in villa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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