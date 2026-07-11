E alla fine fa più vittime il buonismo del terrorismo

Perché ne colpisce più il buonismo che il terrorismo. Toccando ferro e almeno per ora. Il che non significa abbassare la guardia sugli islamici radicalizzati che vogliono portarci in casa la guerra santa, ma che bisogna alzarla su chi per troppo tempo ha raccontato l'invasione degli irregolari come un fenomeno inevitabile, se non addirittura auspicabile. Una falsa caritas che nasconde il piano di far proseliti per un esercito che scassi definitivamente la società incardinata sui valori dell'Occidente. Peccato che a pagare il prezzo di questa marcia verso il Palazzo, siano i cittadini accoltellati per strada e non ricchi o politici che girano con l'autista extracomunitario, ben contenti di pagarlo a basso prezzo, insieme al giardiniere e ai domestici in villa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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