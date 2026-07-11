Dybala sul rinnovo con la Roma | Non possiamo ancora confermarlo

Dybala è tornato nella capitale e ha parlato ai tifosi, promettendo un saluto. Tuttavia, ha dichiarato che non può ancora confermare il rinnovo del contratto con la squadra. Le trattative tra l’attaccante e il club sono ancora in corso, senza comunicazioni ufficiali in merito. La situazione contrattuale resta aperta, e nessuna decisione definitiva è stata comunicata pubblicamente.

di Alberto Petrosilli Dybala è tornato nella Capitale e guarda alla nuova stagione: ai tifosi promette un saluto, mentre il futuro sembra comunque destinato a restare giallorosso. Lunedì prenderà ufficialmente il via la stagione 202627 della Roma, un’annata speciale che accompagnerà il club verso il centenario e il ritorno in Champions League. Tra i protagonisti più attesi del nuovo corso guidato da Gian Piero Gasperini c’è Paulo Dybala, rientrato nella Capitale dopo le vacanze. Nelle ultime settimane il nome dell’argentino era stato accostato anche all’ Inter come possibile suggestione a parametro zero, ma la priorità della Joya è sempre rimasta quella di proseguire la propria avventura in giallorosso. 🔗 Leggi su Internews24.com

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