L’attaccante della nazionale ucraina, Artem Dovbyk, sta per lasciare la Roma durante questa finestra di mercato estiva. Secondo le ultime notizie, il suo addio è quasi certo, a meno di sviluppi improvvisi. La sua avventura nella capitale sembra quindi arrivata al termine, con un possibile trasferimento in un’altra squadra. Non sono stati annunciati dettagli sui termini o sulla destinazione futura del giocatore.

L’avventura dell’attaccante della nazionale ucraina nella capitale sembra essere giunta ormai al capolinea. Salvo clamorosi colpi di scena, Artem Dovbyk dirà addio alla Roma nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. L’attaccante ucraino classe ’97, arrivato nella capitale nell’estate del 2024 per 30,5 milioni di euro più 5,5 di bonus, ha deluso le aspettative e adesso la società giallorossa è al lavoro per cederlo al miglior offerente. Dovbyk (Ansa) – Calciomercato.it Tra le squadre interessate all’ex Girona – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione – attenzione soprattutto all’ Ajax che è da... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Calciomercato.it - Dovbyk, pronto il rilancio dell’Ajax: le ultimissime in casa Roma | CM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, Dovbyk finisce nel mirino dell’Ajax: la richiesta dei giallorossi | CML’attaccante ucraino, acquistato dalla Roma il 2 agosto 2024 per 38 milioni, è finito nel mirino dell’Ajax.

Leggi anche: Dovbyk verso l’addio alla Roma, le condizioni per la cessione | CM