Dodici ragazzi nati quando vincevamo il Mondiale e che magari vedremo al prossimo

Da gazzetta.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dodici giovani calciatori, nati nel 2006, sono ormai in fase di affermazione nel mondo del calcio. Alcuni cercano spazio in squadra, altri sono in attesa di esordire, mentre alcuni sono già attivi sui mercati di trasferimento. Sono nati nel periodo in cui si disputava il Mondiale vinto dall’Italia a Berlino, e ora si preparano a entrare in scena o a farsi notare.

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Quando Grosso calciava il rigore del trionfo di Berlino contro la Francia dovevano ancora nascere o gattonavano ancora. Oggi qualcuno è in rampa di lancio, qualcuno cerca minuti, qualcun altro è protagonista sul mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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