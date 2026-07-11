dodici ragazzi nati quando vincevamo il mondiale e che magari vedremo al prossimo

Notizia in breve

Dodici giovani calciatori, nati nel 2006, sono ormai in fase di affermazione nel mondo del calcio. Alcuni cercano spazio in squadra, altri sono in attesa di esordire, mentre alcuni sono già attivi sui mercati di trasferimento. Sono nati nel periodo in cui si disputava il Mondiale vinto dall’Italia a Berlino, e ora si preparano a entrare in scena o a farsi notare.