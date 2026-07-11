Durante la semifinale di Wimbledon, Djokovic ha abbandonato il match già all'inizio del terzo set, commentando di aver perso fiducia contro Sinner, dicendo: “Posso batterlo? Magari dieci anni fa…”. Alla fine, ha riconosciuto la superiorità dell’avversario, senza tentare di nascondere la delusione. Djokovic aveva già rinunciato alla partita nel terzo set, ammettendo di non avere più chances di vittoria.

A fine partita non ci ha pensato due volte ad ammettere la superiorità di Sinner, ma Novak Djokovic – durante la semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner – aveva già perso le speranze nel terzo set. Nel corso del terzo parziale del match, con l’azzurro avanti di due set e sul 2-1 nel terzo (con un break), il serbo ha avuto l’unica possibilità di riaprire la partita con una palla break. Sinner però non ha dato la possibilità al serbo di provarci: ace e poi due prime vincenti a chiudere il game rapidamente, portandosi sul 3-1. Djokovic in quella circostanza si è lasciato andare a un sorriso amaro e proprio in quel momento un tifoso ha provato a incoraggiarlo: “Puoi farcela, Nole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Djokovic si era arreso già a inizio terzo set contro Sinner: “Posso batterlo? Magari dieci anni fa…”. La frase verso la tribuna

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Djokovic vs Auger-Aliassime: il super tie-break del quinto set INTEGRALE

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