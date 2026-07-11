Diagnosi e interventi siamo all’avanguardia

Le strutture sanitarie hanno messo in atto diagnosi e interventi all'avanguardia. Nonostante le critiche frequenti sulla sanità, i sistemi di assistenza continuano a sviluppare tecnologie e procedure innovative. Le tecniche diagnostiche sono più precise e i trattamenti più efficaci rispetto al passato. Le strutture adottano nuove metodologie per migliorare la cura dei pazienti, con investimenti in tecnologie e formazione del personale.

Spesso si parla della sanità per sottolinearne le criticità ed episodi particolari da cui sembra emergere un mondo tutto sbagliato. In realtà, non è così. Quello che funziona può rimanere dietro le quinte, mentre andrebbe valorizzato. Un ragionamento che si può certamente riferire alla Unità colon proctologica che fa capo alla chirurgia generale dell’ ospedale di Civitanova, diretta da Stefano De Luca, guidata dalla dottoressa Sara Bartola (nella foto), che è anche la responsabile regionale della Società italiana per la chirurgia colon – rettale. "Cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio, tutto qui" si schermisce la dottoressa Bartola.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Don't Ignore These Signs of Ovarian Cancer

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