Gianluca Di Marzio ha spiegato che il Napoli non ha concluso l'acquisto di Gila prima che il giocatore si trasferisse al Milan. Durante gli ultimi giorni di mercato, molte trattative sono sbloccate, ma la trattativa per il calciatore non si è concretizzata in tempo. Di Marzio ha commentato che le ragioni di questa mancata operazione sono legate ai tempi e alle scelte fatte dalle parti coinvolte. La trattativa non si è mai chiusa formalmente prima della cessione al club rivale.

Gli ultimi giorni di mercato hanno regalato una fiammata improvvisa a un calciomercato rimasto bloccato a lungo. A tracciare il bilancio del momento delle big italiane è stato il giornalista Gianluca Di Marzio, intervenuto nell'ultimo episodio del podcast 'Caffè di Marzio'. Tra blitz notturni, occasioni a zero e club fermi dalle mancate cessioni, l'esperto di mercato voluto fare il punto sulle principali trattative della serie A. Milan, dall'arrivo di Gila al possibile approdo di Kessie alla Juventus. "La giornata di giovedì sembrava pazzesca per il calciomercato, quasi come uno degli ultimi giorni. Penso al blitz notturno della Fiorentina per Atta, all'Inter che prende Khalaili, mentre al Milan è arrivato Gila. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Di Marzio: "Ecco perché il Napoli non ha chiuso per Gila, andato poi al Milan"

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