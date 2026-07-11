Didier Deschamps è già entrato nella storia del calcio, indipendentemente dal risultato delle ultime due partite della Francia in questo Mondiale. La semifinale del 14 luglio, giorno della festa nazionale, e la finale si giocheranno tra il 17 e il 19 luglio. La partecipazione a queste gare segna un traguardo importante per il tecnico e la nazionale, che potrebbe chiudere il torneo con un risultato positivo o meno. Non ci sono ancora dettagli sui risultati finali.

Didier Deschamps è già nella storia, comunque andranno le ultime due partite della Francia in questo mondiale: la semifinale del 14 luglio, che tra l’altro è la festa nazionale, e la finale, che sia per il terzo o per il primo posto non fa differenza. Perché già sabato Deschamps firmerà la sua panchina numero 26 in tre edizioni del mondiale, staccando il tedesco Helmut Schön che tra il 1964 e il 1978 con la Germania Ovest si è fermato a 25 partite. Prima di superare il Marocco nei quarti, Deschamps era già l’allenatore con più vittorie ai Mondiali (ora sono 20), sempre a scapito di Schön (che ne ha 16). Deschamps dovrebbe lasciare comunque la panchina dei Bleus dopo il mondiale, a quanto di dice ormai da tempo, e al suo posto si dovrebbe sedere un altro mito francese come Zinedine Zidane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Deschamps e Mbappé insieme nella storia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MBAPPE vs HAKIMI, PERANCIS PULANGKAN MAROKO, MBAPPE DAN DEMBELE CETAK GOL KEMENANGAN

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, Mbappè: “Deschamps ct Italia? Sarebbe brutto”Durante un'intervista, il calciatore ha commentato la possibilità di un tecnico francese come ct dell’Italia, definendola “brutta”.

Mbappé: "Deschamps ct dell'Italia? Sarebbe brutto, è francese, è... nostro"La stella della nazionale francese ha negato le voci che indicano il tecnico dei Bleus come possibile allenatore dell’Italia.

Temi più discussi: Il mister Deschamps entra nella storia dei Mondiali. Mbappé e Dembélé replicano il miracolo del Brasile.; Mondiali 2026, Deschamps si inchina a Mbappé: cosa si nasconde dietro quel gesto; La Francia è ai piedi di Mbappé, Deschamps si inchina: Il suo gesto mi ha colpito; Chi è che può fermare la Francia?.

#simoni un po’ come gli imperi della storia sempre bisognosi di nuove conquiste per alimentare identità dominatrice anche la nazionale di #deschamps vive in eterna ricerca del meglio alla #france manca che i tre tenori segnino tutto insieme x.com

Francia in semifinale grazie a Mbappé e Dembelé: Marocco dominato, non basta il rigore parato da BounouFoxborough (Stati Uniti d'America) - È la Francia la prima semifinalista dei Mondiali 2026. Al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachussets, la nazionale transalpina allenata dall'ex centrocampis ... tuttosport.com

Kylian Mbappé becomes France's all time leading goal scorer in France's 3-1 win over Senegal reddit

Pagina 1 | La Francia è ai piedi di Mbappé, Deschamps si inchina: Il suo gesto mi ha colpitoIl ct dei transalpini ha elogiato il capitano della nazionale. L'attenzione si è poi spostata sul Paraguay e a quel precedente del 1998 ... tuttosport.com