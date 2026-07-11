Da chi ha voglia di leggerezza a chi deve fare ordine nei sentimenti L’oroscopo della settimana

Questa settimana, l’oroscopo prevede momenti di cambiamento e riflessione per vari segni. Chi cerca leggerezza potrebbe trovare nuove energie, mentre chi deve fare ordine nei sentimenti potrebbe affrontare decisioni importanti. Per alcuni, sarà una settimana di nuovi inizi e di verifiche sui compromessi da accettare. Le previsioni sono state fornite da una esperta di astrologia, senza ulteriori dettagli sui metodi o fonti utilizzate.

D a chi deve capire fino a dove è disposto a scendere a compromessi a chi sta per vivere una settimana di nuovi inizi. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile È il momento di capire chi vi fa sentire accolti e chi, invece, vi lascia sempre con qualcosa da rincorrere. Parola chiave della settimana: verità. Toro 20 aprile – 20 maggio C’è voglia di tranquillità nei sentimenti. Vi accorgete che alcune parole dette con calma valgono più di tante promesse. Parola chiave della settimana: placare. Gemelli 21 maggio – 21 giugno I sentimenti vi chiedono più presenza. Avete voglia di leggerezza, ma non di rapporti inconcludenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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