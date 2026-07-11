Il ministro della difesa ha affermato che lo stretto di Hormuz rappresenta uno strumento di ricatto dell’Iran. Ha aggiunto che l’Italia mantiene gli impegni con la NATO, precisando che si tratta di una situazione già vista nei mesi scorsi, con il blocco dello stretto da parte dell’Iran. Secondo il ministro, il regime di Teheran ha disatteso ripetutamente gli accordi, intervenendo con azioni come il bombardamento di navi.

“È una riedizione di quel che abbiamo visto nei mesi scorsi, con Hormuz bloccato dalla inaccettabile e folle strategia iraniana. Il regime di Teheran prima prende impegni e poi li disattende, bombardando le navi. Nel divenire della guerra, gli iraniani hanno scoperto che la chiusura di Hormuz è la più forte delle armi, perché consente loro di danneggiare tutto il mondo. Una nuova strategia”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto al Corriere della Sera relativamente al fallimento della tregua in Iran. Crosetto al Corriere: “Oggi l’Iran è spaccato in due, Hormuz più forte delle armi”. Escluso, dal ministro, un ‘ rinvigorimento ‘ dell’Iran da parte degli Usa: “Trump ha decapitato il regime iraniano, ma eliminando la parte religiosa sono rimasti i pasdaran, i militari più violenti ed estremisti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Crosetto: “Hormuz è l’arma con cui l’Iran vuole ricattare il mondo. L’Italia mantiene gli impegni con la Nato”

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