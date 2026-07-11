Crociere sicure con simulatori e controllo H24

Da quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ogni giorno, centinaia di navi vengono monitorate da centri di controllo dotati di sistemi avanzati. Gli ufficiali, formati tramite simulatori, sono impegnati 24 ore su 24 a sorvegliare le rotte e le condizioni di navigazione. Le operazioni di sicurezza vengono gestite attraverso tecnologie di ultima generazione, garantendo un controllo continuo e preciso. Le navi sono sottoposte a regolari verifiche e simulazioni per assicurare la sicurezza durante le crociere.

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Quando si pensa a una nave da crociera vengono subito in mente ponti panoramici, ristoranti, spettacoli e destinazioni da sogno. Molto più difficile immaginare ciò che accade in centri super-tecnologici dove ogni giorno vengono monitorate decine di navi e formati gli ufficiali destinati a guidarle. Ad Almere, a pochi chilometri da Amsterdam, sorge il Carnival Corporation Arison Maritime Center, meglio conosciuto come CSMART, uno dei più avanzati centri di addestramento marittimo al mondo. Inaugurato nel 2009 e successivamente ampliato con una moderna struttura di oltre undicimila metri quadrati, CSMART rappresenta un punto di riferimento internazionale per la formazione degli ufficiali di plancia e di macchina delle compagnie del gruppo Carnival, tra le quali c’è l’italiana Costa Crociere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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