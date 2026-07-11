La Fiom ha espresso preoccupazione sulla crisi del gruppo automobilistico, sottolineando l'importanza di proteggere i marchi Ducati e Lamborghini. La sigla sindacale chiede che venga garantita il mantenimento dell’attività produttiva e dei posti di lavoro legati a queste due aziende, considerate fondamentali per il settore. La dichiarazione arriva in un momento di tensione legata alle difficoltà finanziarie del colosso tedesco.

" Ducati e Lamborghini sono due marchi strategici del gruppo Audi- Volkswagen e la loro integrità industriale, produttiva e occupazionale deve essere tutelata". Lo afferma la Fiom-Cgil, dopo la riunione del Consiglio di sorveglianza di Volkswagen Ag di giovedì. Secondo quanto riferiscono il segretario nazionale Samuele Lodi e il segretario generale della Fiom Bologna Simone Selmi, dall’incontro non sarebbero emerse decisioni definitive sugli assetti societari del gruppo, su eventuali cessioni di aziende, ricapitalizzazioni attraverso il mercato azionario o sul futuro degli stabilimenti. Le linee strategiche che trapelano, però, vengono giudicate preoccupanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crisi Volkswagen, allarme Fiom: "Tutelare Ducati e Lamborghini"

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