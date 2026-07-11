Crisi Kyma Ambiente l’opposizione chiede un Consiglio comunale urgente | Fare chiarezza sui conti della società
Undici consiglieri di opposizione hanno richiesto una riunione urgente del Consiglio comunale per discutere della situazione economico-finanziaria di Kyma Ambiente, società che gestisce il servizio di igiene urbana nel Comune di Taranto. La richiesta riguarda una seduta monotematica volta a fare chiarezza sui conti della partecipata. La richiesta è stata depositata in seguito alla crisi della società, che ha coinvolto anche aspetti legati alla sua gestione finanziaria.
Tarantini Time Quotidiano La crisi di Kyma Ambiente approda in Consiglio comunale. Undici consiglieri di opposizione hanno depositato una richiesta di convocazione urgente di una seduta monotematica per affrontare la situazione economico-finanziaria della società partecipata del Comune di Taranto che gestisce il servizio di igiene urbana. L’iniziativa arriva dopo l’annuncio, da parte del presidente dimissionario, dell’avvio della procedura di crisi d’impresa e porta la firma dei consiglieri Massimiliano Stellato, Giampaolo Vietri, Adriano Tribbia, Emiliano Messina, Rosario Ungaro, Luca Lazzaro, Francesco Tacente, Tiziana Toscano, Salvatore Brisci, Cosimo Di Bello e Gregorio Stano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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