Crisi Kyma Ambiente l’opposizione chiede un Consiglio comunale urgente | Fare chiarezza sui conti della società

Notizia in breve

Undici consiglieri di opposizione hanno richiesto una riunione urgente del Consiglio comunale per discutere della situazione economico-finanziaria di Kyma Ambiente, società che gestisce il servizio di igiene urbana nel Comune di Taranto. La richiesta riguarda una seduta monotematica volta a fare chiarezza sui conti della partecipata. La richiesta è stata depositata in seguito alla crisi della società, che ha coinvolto anche aspetti legati alla sua gestione finanziaria.