Criscitiello scuote il calcio italiano | Il peggio deve ancora arrivare
Criscitiello ha dichiarato che il peggio nel calcio italiano deve ancora arrivare, sottolineando una situazione di crisi nel settore. Ha parlato di denunce e proposte per affrontare i problemi attuali, evidenziando criticità nel sistema. Tra i temi trattati, anche l’Avellino e il suo allenatore, Alessandro Nesta, senza fornire dettagli specifici su eventi o decisioni recenti. La riflessione si concentra sulle prospettive future del calcio nazionale e sulle difficoltà che il settore sta affrontando.
Tempo di lettura: 3 minuti Una lunga riflessione sullo stato di salute del calcio italiano, tra denunce, proposte e uno sguardo anche all’ Avellino di Alessandro Nesta. A margine della presentazione de “ Il libro nero del calcio italiano “, svoltasi oggi alla libreria Mondadori del Terminal Bus di Avellino, Michele Criscitiello ha parlato ai microfoni della stampa affrontando i principali temi contenuti nel volume edito da Piemme. Il direttore di Sportitalia ha spiegato innanzitutto il motivo della scelta di partire proprio da Avellino per la presentazione del libro. “È una tappa importante perché questo è un libro di denuncia, ma anche di proposte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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