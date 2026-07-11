Criscitiello scuote il calcio italiano | Il peggio deve ancora arrivare

Notizia in breve

Criscitiello ha dichiarato che il peggio nel calcio italiano deve ancora arrivare, sottolineando una situazione di crisi nel settore. Ha parlato di denunce e proposte per affrontare i problemi attuali, evidenziando criticità nel sistema. Tra i temi trattati, anche l’Avellino e il suo allenatore, Alessandro Nesta, senza fornire dettagli specifici su eventi o decisioni recenti. La riflessione si concentra sulle prospettive future del calcio nazionale e sulle difficoltà che il settore sta affrontando.