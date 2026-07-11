covid una montagna di soldi ecco la stima del maxiprofitto sulle mascherine

Durante il periodo tra marzo e luglio 2020, una struttura ha acquistato circa 800 milioni di mascherine cinesi. Le indagini suggeriscono che si siano verificati margini di profitto molto elevati legati a questa fornitura. La transazione ha coinvolto ingenti somme di denaro, alimentando sospetti di guadagni significativi derivanti dall'operazione. Le autorità stanno esaminando i dettagli finanziari e le modalità di acquisto, ma finora non sono stati resi noti ulteriori sviluppi ufficiali.

Più si scava nella mega fornitura da 800 milioni di mascherine cinesi, acquistate dalla struttura di Arcuri tra marzo e luglio 2020, e più si rafforza l'ipotesi che qualcuno abbia ottenuto un maxi profitto dall'operazione. Dalle analisi che Il Tempo ha fatto su dati e contratti a disposizione emerge, infatti, come più di 900 milioni del mega-appalto da 1,25 miliardi di euro si sarebbero «volatilizzati». Ma andiamo con ordine. Siamo nel marzo del 2020, alla struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri arriva una segnalazione da parte del senatore di Forza Italia Massimo Mallegni per un'offerta di mascherine da 0,70 centesimi al pezzo, trasporto incluso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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