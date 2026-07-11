Stasera su Sky Cinema, il film “La vita all’improvviso”, un romantic drama tratto dal romanzo di Katherine Center, racconta di rinascita e seconde opportunità. La programmazione include anche altri titoli, con orari e generi diversi. La guida fornisce dettagli su canale, orari e film in onda, offrendo un quadro completo delle proposte cinematografiche per la serata di sabato 11 luglio 2026.

Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. La vita all'improvviso è un romantico drama tratto dal romanzo di Katherine Center che racconta una storia di rinascita e seconde possibilità. Leslie Bibb e Josh Duhamel sono i protagonisti di un racconto in cui Libby, rimasta vedova, decide di trasferirsi insieme ai figli nella fattoria della zia in Texas per. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Sabato 11 Luglio 2026 - La vita all'improvviso

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