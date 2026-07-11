corto circuito politico e i cittadini pagano

Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia a Modena ha denunciato che dal 2023 i costi supplementari per il nuovo sistema di raccolta rifiuti, introdotto a settembre 2022, sono aumentati. Ha aggiunto che queste spese extra sono state necessarie per rendere più decoroso il servizio. La critica si rivolge alla gestione comunale di questa transizione, che ha comportato un incremento delle spese.

Elisa Rossini, vicecapogruppo a Modena di Fratelli d’Italia, attacca: "Il Comune di Modena già dal 2023 ha visto lievitare i costi aggiuntivi necessari per rendere decoroso il nuovo sistema di raccolta introdotto a partire da settembre 2022. Ad ogni servizio aggiuntivo Atesir che è il committente del contratto di servizio stipulato con il gestore Hera senza approfondire eventuali inadempimenti del gestore ha sempre avallato gli aumenti dei costi e il fatto che Hera considerava ogni servizio un servizio aggiuntivo, non compreso nel costo base del servizio". Ora il piano economico finanziario "presenta il conto salato e parte la levata di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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