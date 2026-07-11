Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze | posti limitati prenota

Notizia in breve

Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono rivolte ai docenti che devono compilare la domanda per le supplenze, con un massimo di 150 preferenze. I posti disponibili sono limitati e la prenotazione è necessaria. Le sessioni mirano a fornire supporto nella compilazione della domanda. Le consulenze si svolgono in gruppi e sono rivolte a chi intende presentare la richiesta per le supplenze.