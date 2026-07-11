Concorsi oltre 3.700 assunzioni nella PA nel 2026 Tutte le opportunità in agenzie e ministeri

Da repubblica.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2026, sono previste più di 3.700 assunzioni nella pubblica amministrazione. Il Dpcm firmato da Zangrillo e Giorgetti autorizza nuove assunzioni in ministeri, agenzie fiscali, Inps e altri enti pubblici. Di questi, circa 1.750 posti saranno disponibili attraverso concorsi pubblici. Le opportunità riguardano diverse aree e settori dell’amministrazione statale.

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Il Dpcm firmato da Zangrillo e Giorgetti autorizza nuovi ingressi in ministeri, agenzie fiscali, Inps ed enti pubblici. Oltre 1.750 posti saranno aperti con concorso. In testa Viminale e Agenzia delle Entrate. Stipendi base fino a 40 mila euro per i funzionari, oltre 100 mila per le elevate professionalità. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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