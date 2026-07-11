Concerti finanziati e biglietti a 45 euro | ad Arezzo torna il confronto con l’epoca gratuita di Arezzo Wave

Notizia in breve

A Arezzo, il biglietto per il concerto dei Subsonica costa 45 euro, in un contesto in cui i concerti sono finanziati e il passato vedeva eventi gratuiti come quelli di Arezzo Wave. La differenza di prezzo ha suscitato discussioni tra i cittadini, mentre l’amministrazione locale ha confermato il finanziamento degli eventi musicali. La serata si svolge con il pubblico che si è già radunato all’ingresso, mentre sui social si moltiplicano le opinioni sul costo del biglietto.