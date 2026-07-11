Concerti finanziati e biglietti a 45 euro | ad Arezzo torna il confronto con l’epoca gratuita di Arezzo Wave
A Arezzo, il biglietto per il concerto dei Subsonica costa 45 euro, in un contesto in cui i concerti sono finanziati e il passato vedeva eventi gratuiti come quelli di Arezzo Wave. La differenza di prezzo ha suscitato discussioni tra i cittadini, mentre l’amministrazione locale ha confermato il finanziamento degli eventi musicali. La serata si svolge con il pubblico che si è già radunato all’ingresso, mentre sui social si moltiplicano le opinioni sul costo del biglietto.
Quarantacinque euro per assistere questa sera al concerto dei Subsonica e una domanda che, ad Arezzo, ha già iniziato a rimbalzare più veloce del basso di “Tutti i miei sbagli”: quanto dovrebbe costare al cittadino un evento sostenuto anche attraverso risorse pubbliche? La serata di punta del Mengo Music Fest ha riacceso il confronto con la stagione di Arezzo Wave, quando sul palco aretino arrivavano artisti come Jovanotti, Gianna Nannini, Negramaro, Tricky e molti altri, spesso con ingresso gratuito. Da una parte, dunque, il ricordo di un grande festival finanziato anche con contributi istituzionali ma accessibile senza biglietto. Dall’altra, una manifestazione contemporanea sostenuta da enti e sponsor, che per alcuni appuntamenti propone ingressi a pagamento. 🔗 Leggi su Lortica.it
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