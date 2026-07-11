cinquecento nuovi lampioni a led luce e risparmio in parchi e arredi

Questa settimana partirà l’installazione di cinquecento nuovi lampioni a led in parchi e aree urbane. L’intervento fa parte di un progetto di rinnovo dell’illuminazione pubblica avviato negli ultimi anni, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e ridurre i consumi energetici. I nuovi apparecchi sostituiranno le luci esistenti, offrendo una luce più efficiente e duratura. Il progetto si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione degli spazi pubblici.

di Manuela Plastina Si avvia a completamento il rinnovo dell’illuminazione pubblica effettuato gradualmente negli anni. Partirà questa settimana la sostituzione degli ultimi 498 punti luce ancora dotati di tecnologia tradizionale: saranno rimpiazzati con nuovi apparecchi a Led nell’ambito del piano di efficientamento energetico concordato tra il Comune e Silfi Firenze Smart, la società in house che gestisce l’illuminazione pubblica sul territorio. L’intervento interesserà soprattutto giardini, aree verdi e impianti di arredo urbano che non erano stati coinvolti nelle precedenti fasi di riqualificazione. Con questa operazione si concluderà di fatto il percorso di modernizzazione dell’impianto comunale, composto complessivamente da 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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