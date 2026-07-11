. Questa sera, sabato 11 luglio 2026, in prima serata in replica su Canale 5 va in onda una puntata di Ciao Darwin, lo storico show con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ancora una volta, come recita il sottotitolo, l’intento di Ciao Darwin sarà quello di dimostrare, con la sua chiave totalmente irriverente, che nessuno ha il diritto di giudicare perché, nonostante le fazioni opposte (del tutto scherzose), si deve sempre trovare un punto di incontro per ‘convivere’ insieme pacificamente, l’uno nel rispetto dell’altro. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. L’esilarante varietà, fin dalla sua prima stagione, ha voluto rappresentare, con dichiarata consapevolezza e assoluta ironia, l’aspetto più grottesco dell’umanità. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomini e Donne, Trono Over - La sfilata di Cinzia - Arriva la bomba, si tratta di me!

Temi più discussi: Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5 - TPI; Ciao Darwin 8 Terre Desolate, puntata 4 luglio: Belli Vs Brutti (Replica) | Madre Natura: Yuma, Enzo Salvi; Ciao Darwin | le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5; Chi è Carlo Romano, concorrente di Ciao Darwin 8 | È anche il rebusman di Avanti un altro!.

Ciao Darwin 8 Terre Desolate, puntata 4 luglio: Belli Vs Brutti (Replica) | Madre Natura: Yuma, Enzo SalviCiao Darwin 8, anticipazioni puntata in replica oggi 4 luglio 2026 su Canale 5: la sfida Belli contro Brutti, i capitani e Madre Natura ... ilsussidiario.net

Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5 questa sera, 4 luglio 2026, alle ore 21.30. Le informazioni ... tpi.it