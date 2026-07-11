charles atamah e la nuova avventura azzurra

Oggi in Slovenia inizia l’Europeo di basket Under 20 con la partecipazione di una squadra composta da giocatori italiani. Tra loro c’è anche il pratese Charles Atamah, che fa parte del team. La competizione si svolge a Lubiana e coinvolge diverse nazionali giovanili. La squadra italiana affronta la prima partita del torneo, che si svolge nel rispetto del calendario ufficiale della manifestazione. Atamah e i suoi compagni cercano di ottenere risultati positivi nella competizione continentale.

Prende il via oggi l’avventura del pratese Charles Atamah e dei suoi compagni della Nazionale Under 20 all’Europeo di basket di categoria, che si disputa a Lubiana, in Slovenia. L’Italia si presenta alla kermesse da campionessa in carica: un anno fa, gli Azzurrini trionfarono a Heraklion (Creta), imponendosi in finale contro la Lituania. Il pivot classe 2006, cresciuto in città giocando nell’Union Prato, ha chiuso quella manifestazione con una media di 4,1 punti e 4,2 rimbalzi in 16,2 minuti di utilizzo a partita. Fresco di trasferimento dalla Luiss Roma alla Elachem Vigevano, con la quale avrà modo nella prossima stagione di misurarsi in Serie A2, Atamah sogna uno storico bis. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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