Cascina saluta il comandante Ciannelli e dà il benvenuto a Giangiobbe
Durante una cerimonia, il comandante uscente è stato salutato dai colleghi e dalle autorità presenti, che hanno ringraziato per il servizio svolto. Al suo posto, è stato ufficialmente accolto il nuovo comandante, che ha preso il comando del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e collaborazione, con discorsi e momenti di commozione.
Una cerimonia sentita e partecipata per sancire il passaggio di consegne al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa. L’amministrazione comunale di Cascina, la giunta e le associazioni di protezione civile si sono riunite nella sala del consiglio per ringraziare l’ingegner Nicola Ciannelli, giunto al termine del suo mandato di sei anni e destinato a un nuovo prestigioso incarico a Roma e nella regione Lazio, e per dare il benvenuto al nuovo comandante, l’ingegner Antonio Giangiobbe. Il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, ha espresso la profonda gratitudine del territorio per l’operato di Ciannelli: “Abbiamo voluto... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cascina saluta Ciannelli e accoglie il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco Antonio Giangiobbe
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