Cascina saluta il comandante Ciannelli e dà il benvenuto a Giangiobbe

Notizia in breve

Durante una cerimonia, il comandante uscente è stato salutato dai colleghi e dalle autorità presenti, che hanno ringraziato per il servizio svolto. Al suo posto, è stato ufficialmente accolto il nuovo comandante, che ha preso il comando del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e collaborazione, con discorsi e momenti di commozione.