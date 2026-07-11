Non una semplice collaborazione, ma l’incontro artistico tra due pilastri della musica emiliano-romagnola: Alberto Bertoli e Mirko Casadei. Così si pone ‘ Amore in E.R. ’, brano che nasce dalla volontà di celebrare un’identità territoriale che è, prima di tutto, un’attitudine dell’anima. Scritto da Bertoli insieme a Emanuele Dabbono, autore tra i più raffinati della scena nazionale, il singolo vede in Casadei il partner ideale, capace di portare in dote il prestigio di una dinastia che ha fatto la storia del folk italiano e la carica vitale, marchio di fabbrica della Romagna. Bertoli, il ‘trattino’ che separa Emilia e Romagna è spesso visto come un confine; per voi è un ponte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casadei e Bertoli insieme: "Amore per la nostra terra"

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